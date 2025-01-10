Эндокринолог рассказала о способах оставаться энергичным зимой

Зимой многие сталкиваются с упадком сил. Врач-эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Елена Чуракина рассказала «Известиям» 10 января, с чем это связано и какие продукты могут способствовать поддержанию организма в этот период.
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