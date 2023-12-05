DC: пресс-секретарь Белого дома завершила брифинг после вопроса о Байдене

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер завершила брифинг с журналистами после того, как ей задали вопрос, получал ли президент США Джо Байден деньги от компании своего сына Хантера Owasco PC, сообщило 4 декабря издание The Daily Caller.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии