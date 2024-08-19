Названа самая перспективная работа в 2024 году в России

Аналитик Данина назвала самой перспективной в РФ в 2024 году работу в сфере IT В России наиболее перспективными профессиями на сегодняшний день являются профессии IT-сферы, такие, как дата-сайентисты, программисты и DevOps-инженеры, а также рабочие специальности из-за дефицита кадров.