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Названа самая перспективная работа в 2024 году в России

Названа самая перспективная работа в 2024 году в России

Аналитик Данина назвала самой перспективной в РФ в 2024 году работу в сфере IT В России наиболее перспективными профессиями на сегодняшний день являются профессии IT-сферы, такие, как дата-сайентисты, программисты и DevOps-инженеры, а также рабочие специальности из-за дефицита кадров.

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