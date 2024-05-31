Сиверт: обвинительное решение по делу Трампа будет отменено из-за нарушений

Бывший прокурор, доцент школы государственного управления имени Буша Рон Сиверт заявил, что обвинительное решение по делу против бывшего президента США Дональда Трампа о фальсификации деловой документации будет отменено из-за процессуальных нарушений.
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