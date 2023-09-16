ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Мужчины и женщины полигамны в равной степени

Мужчины и женщины полигамны в равной степени

Хочу поговорить вот о какой теме.Откуда вообще появился этот миф,что мужчины полигамны,а женщины моногамны?Я так полагаю,патриархальные мужчины решили пойти против истинной природы человека (мужчины и женщины)?В биологии написано,что полигамен вид,а не пол.

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Комментарии
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Максим Шишкин
Что за шлюший высер я сейчас прочитал? Сама бл.дь и других к этому толкает? А ну пнх отседова, дрань.
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10 час.
ONIX
Смешно. В природе побеждает сильнейший и ему срать чего там выбирает самка. Представьте на мгновение,что нет закона об изнасиловании,который ввел еще Петр первый и где там у женщины будет право выбора,кто вообще ее спросит?🤦‍♂️😆😆😆
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2 час.

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