Мужчины и женщины полигамны в равной степени

Что за шлюший высер я сейчас прочитал? Сама бл.дь и других к этому толкает? А ну пнх отседова, дрань.

ONIX

Смешно. В природе побеждает сильнейший и ему срать чего там выбирает самка. Представьте на мгновение,что нет закона об изнасиловании,который ввел еще Петр первый и где там у женщины будет право выбора,кто вообще ее спросит?🤦‍♂️😆😆😆