День Северного флота ВМФ России

День Северного флота Военно-Морского флота России ежегодно отмечается 1 июня. Согласно соответствующему приказу Главнокомандующего ВМФ РФ от 15 июля 1996, годом основания Северного флота определен 1733-й.
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