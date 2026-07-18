Спасатели предупреждают о рисках купания в жару в Подмосковье

На этих выходных в Подмосковье ожидается жаркая погода, и многие люди отправятся на водоемы. Однако специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» предупреждают об опасности купания в жару при несоблюдении правил безопасности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии