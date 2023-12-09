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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Путин объявил об участии в выборах президента России: главное за сутки

Путин объявил об участии в выборах президента России: главное за сутки

МОСКВА, 9 декабря, ФедералПресс. Владимир Путин заявил о готовности участвовать в выборах на пост президента России, в Росстате проинформировали о подорожании куриных яиц на 15 процентов, а на Украине предрекли сложности с мобилизацией.

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