Путин объявил об участии в выборах президента России: главное за сутки

МОСКВА, 9 декабря, ФедералПресс. Владимир Путин заявил о готовности участвовать в выборах на пост президента России, в Росстате проинформировали о подорожании куриных яиц на 15 процентов, а на Украине предрекли сложности с мобилизацией.
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