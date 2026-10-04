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МАГАТЭ не комментирует атаки Украины на ЗАЭС для соблюдения нейтралитета – Гросси

МАГАТЭ не комментирует атаки Украины на ЗАЭС для соблюдения нейтралитета – Гросси

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что организация не комментирует атаки Вооруженных сил Украины на Запорожскую атомную электростанцию, так как ей важно сохранить нейтралитет.

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