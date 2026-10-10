Большой драп США из Европы; бомбардировщики B-1 улетели по воле Тегерана

Почему Пентагон не поверил Скотланд-Ярду Константин Ольшанский На фото: стратегический бомбардировщик B-1 Lancer на авиабазе (Фото: AP/TASS) НАТО трещит по швам, каждый за себя.
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