БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Большой драп США из Европы; бомбардировщики B-1 улетели по воле Тегерана

Большой драп США из Европы; бомбардировщики B-1 улетели по воле Тегерана

Почему Пентагон не поверил Скотланд-Ярду Константин Ольшанский На фото: стратегический бомбардировщик B-1 Lancer на авиабазе (Фото: AP/TASS) НАТО трещит по швам, каждый за себя.

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