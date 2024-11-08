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Царьград

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Губернатор Калифорнии приготовился защищать мигрантов от действий Трампа

Губернатор Калифорнии приготовился защищать мигрантов от действий Трампа

Власти штата уверены, что новоизбранный президент США станет покушаться на права граждан и приезжих.Губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом заявил, что власти региона вовсю готовятся противостоять "незаконным действиям" администрации нового президента США Дональда Трампа, победившего на выборах 5 ноября.

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