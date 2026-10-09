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Вечерний Новосибирск

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Две красавицы в белых халатах начали работать в поликлинике Искитима

Две красавицы в белых халатах начали работать в поликлинике Искитима

Для Маргариты Кипа медицина стала продолжением семейной истории. В ее семье уже три поколения работают в здравоохранении, поэтому с выбором профессии она определилась давно, сообщает канал Минздрава НСО.

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