Губернатор раскрыл подробности о попытке атаки ВСУ на Воронежскую область

В результате попытки атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Воронежскую область никто не пострадал. Об этом, приводя подробности о ситуации, сообщил губернатор российского региона Александр Гусев в Telegram-канале.
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