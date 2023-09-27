Канада извинилась перед Зеленским за чествование украинца‑эсэсовца

РИАМО - 28 сен. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что страна по дипломатическим каналам направила извинения лидеру Украины Владимиру Зеленскому за чествование в парламенте престарелого украинца-эсэсовца.
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