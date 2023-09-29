Осенний призыв-2023: сроки и возможность отправки в зону боевых действий

Замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС контр-адмирал Владимир Цимлянский рассказал, что осенний призыв 2023 года будет проходить с 1 октября во всех субъектах страны, срок военной службы по призыву составит 12 месяцев, а отправка в зону боевых действий призывникам не грозит.