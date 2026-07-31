Губернатор Василий Анохин посетил Смоленскую областную больницу

«Смоленская областная клиническая больница должна соответствовать уровню современного медицинского центра» Губернатор Василий Анохин посетил обновлённую Смоленскую областную клиническую больницу – флагманский медицинский центр.
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