Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Губернатор Василий Анохин посетил Смоленскую областную больницу

Губернатор Василий Анохин посетил Смоленскую областную больницу

«Смоленская областная клиническая больница должна соответствовать уровню современного медицинского центра» Губернатор Василий Анохин посетил обновлённую Смоленскую областную клиническую больницу – флагманский медицинский центр.

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