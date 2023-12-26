На реконструкцию улицы Яруллина в Казани выделили 25 млн

В Казани реконструируют улицу Яруллина. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок. Главтатдортранс ищет исполнителя для разработки проекта реконструкции улиц Комсомольской и Яруллина в Кировском районе.
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