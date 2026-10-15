Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 15 октября 2026 года подчеркнул, что русский язык выполняет функцию универсального языка поддержки общности интересов на огромном пространстве Евразии.
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