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Слово Главного конструктора было законом: на двадцать лет вперед Советский Союз поставил на паузу набор женщин в космонавты, словно позабыв, что его может опередить другая космическая держава - США

Слово Главного конструктора было законом: на двадцать лет вперед Советский Союз поставил на паузу набор женщин в космонавты, словно позабыв, что его может опередить другая космическая держава - США

﻿﻿Слово главного конструктора было законом: на следующие двадцать лет Советский Союз приостановил набор женщин в космонавты, словно забыв, что другая космическая держава, США, может догнать.

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