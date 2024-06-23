«LM» рассказал, как живет и чем занимается 77-летняя актриса Наталья Варлей

На днях актриса советского кинематографа Наталья Варлей отпраздновала свое 77-летие. Несмотря на свой возраст, она продолжает активно заниматься творчеством, устраивать вечера и участвовать в проектах, об этом стало известно Леди Мейл.
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