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Музыка - это состояние души.

Музыка - это состояние души.

0 октября - День работников культурыЗа окнами сельского клуба аг. Химы октябрьский ветер шелестит пожелтевшими листьями, а в одном из кабинетов в это время проходит урок сольфеджио, который считается наиболее сложным предметом школы искусств.

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