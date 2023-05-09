Военный аналитик Леонков объяснил влияние взятия Артемовска на ход СВО

РИАМО - 9 мая. Военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков оценил шансы украинской армии деблокировать Артемовск (Бахмут) в ходе запланированного противником контрнаступления, сообщает «Национальная Служба Новостей».
РИАМО - 9 мая. Военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков оценил шансы украинской армии деблокировать Артемовск (Бахмут) в ходе запланированного противником контрнаступления, сообщает «Национальная Служба Новостей».
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