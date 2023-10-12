Ты грубишь государству! - Скандал, связанный с именем Никулина, разрастается - Народ выступает за циркачей

Ирэна Н

Юрий Никулин в гробу переворачивается и матерится... Кто такой Максим.... получил в наследство цирк и на этом его подвиги закончились... началось предательство памяти отца, который воевал с нацистами на фронте... Так и хочется сказать словами Лаврова "Максим, ты дебил бл. ть!" 😠 😡