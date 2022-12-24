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Эксперт рассказал, как выбрать гирлянду к новому году

Эксперт рассказал, как выбрать гирлянду к новому году. Покупать гирлянды следует в специализированных магазинах электротоваров либо в крупных сетевых магазинах - это гарант того, что вы купите проверенный и качественный товар, советуют эксперты.

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