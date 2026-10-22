Переезд в другой регион — это не только смена адреса, но и полное переосмысление привычных вещей. Раньше лес для меня был понятным пространством: знакомые тропинки, известные грибные места, никакого страха заблудиться.
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