Форвард «Флориды» Верхэге – 1-й игрок с 2011 года с победными голами в 3 матчах плей-офф подряд

Картер Верхэге – 1-й игрок с 2011 года с 3 подряд победными голами в плей-офф. Форвард «Флориды» принес своей команде победу в трех подряд матчах серии первого раунда против «Вашингтона» (4-2, 4:3 ОТ в шестом матче).
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