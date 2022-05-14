Форвард «Флориды» Верхэге – 1-й игрок с 2011 года с победными голами в 3 матчах плей-офф подряд

Картер Верхэге – 1-й игрок с 2011 года с 3 подряд победными голами в плей-офф. Форвард «Флориды» принес своей команде победу в трех подряд матчах серии первого раунда против «Вашингтона» (4-2, 4:3 ОТ в шестом матче).