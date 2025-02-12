Криминальное семейство: Суд по делу о нападении с ножами обернулся новым преступлением

РР

Русский Россиянин

А чему мы удивляемся, когда диверсанты в виде депутатов правительства сидят в сердце России и допускают воз всего этого зверья, запрета так и нет, на въезд, вот они истинные виновники всего этого геноцида, что изменилось, какое наказание понесли они ?! Всё это последствия диверсии с их стороны, по отношению к своему народу. Нарушают конституцию и им всё равно