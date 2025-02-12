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Криминальное семейство: Суд по делу о нападении с ножами обернулся новым преступлением

Криминальное семейство: Суд по делу о нападении с ножами обернулся новым преступлением

Царьград Фото: Nikolay Gyngazov/Globallookpress Заседание суда по делу о нападении с ножами на муниципального депутата обернулось новым преступлением.

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Комментарии
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РР
Русский Россиянин
А чему мы удивляемся, когда диверсанты в виде депутатов правительства сидят в сердце России и допускают воз всего этого зверья, запрета так и нет, на въезд, вот они истинные виновники всего этого геноцида, что изменилось, какое наказание понесли они ?! Всё это последствия диверсии с их стороны, по отношению к своему народу. Нарушают конституцию и им всё равно
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5 час.
ЛЛ
Людмила Лепаева
С вами согласна вся страна
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4 час.
с
сергей
Задолбали эти оглы и кызы,гнать их всех на историческую родину, жизнь спокойнее будет.
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2 час.
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