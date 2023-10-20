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«Я купил журнал „Корея“ — там тоже хорошо»: где познакомиться с культурой КНДР

«Я купил журнал „Корея“ — там тоже хорошо»: где познакомиться с культурой КНДР

Последнее время отношения России и КНДР стремительно улучшаются. За последние несколько месяцев первые лица обеих держав с удовольствием посетили страны друг друга, а на днях в Северной Корее побывал и российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

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