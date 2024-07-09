Челябинский депутат ГД Колесников получил ранение в зоне СВО при атаке FPV-дрона

Депутат Государственной думы от Челябинской области, заместитель командира добровольческого батальона Олег Колесников сообщил, что получил осколочное ранение при атаке FPV-дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Работино.
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