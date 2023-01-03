Быстрый доход в Интернете: некоторые граждане стали жертвами мошенничества

Генеральный инспекторат полиции сообщает о выявлении некоторых преступных групп, специализирующихся на незаконном получении финансовых средств под предлогом внесения инвестиций в криптовалюты, валюту или акции крупных международных компаний.
Генеральный инспекторат полиции сообщает о выявлении некоторых преступных групп, специализирующихся на незаконном получении финансовых средств под предлогом внесения инвестиций в криптовалюты, валюту или акции крупных международных компаний.
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