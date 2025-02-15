Судорожно понимаю моим темпом, чтобы достичь лимита надо прожить ещё как минимум 200 лет. @psychology_funny юмор и психология.
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Судорожно понимаю моим темпом, чтобы достичь лимита надо прожить ещё как минимум 200 лет. @psychology_funny юмор и психология.
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