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Просьбы о транзите удобрений из Беларуси намерены оценивать с позиций нацбезопасности Литвы

Просьбы о транзите удобрений из Беларуси намерены оценивать с позиций нацбезопасности Литвы

Просьбы других компаний о железнодорожном транзите через Литву в Клайпедский морской порт калийных удобрений производства ОАО «Беларуськалий», в отношении которых действуют санкции США, будут оцениваться с позиций национальной безопасности Литвы.

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