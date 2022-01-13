Просьбы о транзите удобрений из Беларуси намерены оценивать с позиций нацбезопасности Литвы

Просьбы других компаний о железнодорожном транзите через Литву в Клайпедский морской порт калийных удобрений производства ОАО «Беларуськалий», в отношении которых действуют санкции США, будут оцениваться с позиций национальной безопасности Литвы.
Просьбы других компаний о железнодорожном транзите через Литву в Клайпедский морской порт калийных удобрений производства ОАО «Беларуськалий», в отношении которых действуют санкции США, будут оцениваться с позиций национальной безопасности Литвы.
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