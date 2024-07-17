Террорист из «Крокуса» вступил в перепалку с сотрудником СИЗО. Что же привело к конфликту?

МК сообщил о стычке террориста из «Крокуса» с оперработником СИЗО из-за религииДалерджон МирзоевКирилл Зыков/РИА Новости Один из исполнителей теракта в «Крокусе» Далерджон Мирзоев вступил в словесную перепалку с сотрудником СИЗО.
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