Террорист из «Крокуса» вступил в перепалку с сотрудником СИЗО. Что же привело к конфликту?

МК сообщил о стычке террориста из «Крокуса» с оперработником СИЗО из-за религииДалерджон МирзоевКирилл Зыков/РИА Новости Один из исполнителей теракта в «Крокусе» Далерджон Мирзоев вступил в словесную перепалку с сотрудником СИЗО.