Toyota: люди наконец-то видят реальность электромобилей

Некоторые производители бьют тревогу после замедления роста продаж Бывший президент и генеральный директор Toyota Акио Тойода долгое время отрицал, что электромобили — единственный путь вперед для автомобильной промышленности.
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