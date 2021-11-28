«Только я не понимаю, почему игру не отложили?» Бернарду Силва о матче «Белененсеша» и «Бенфики»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва, ранее выступавший за «Бенфику», поделился возмущением от событий в матче между лиссабонским клубом и «Белененсешем» (7:0), который был завершен досрочно.

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