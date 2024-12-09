Куда сходить в Омске перед Новым годом, в праздничную ночь и на каникулах: власти опубликовали список основных городских праздничных мероприятий.
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Куда сходить в Омске перед Новым годом, в праздничную ночь и на каникулах: власти опубликовали список основных городских праздничных мероприятий.