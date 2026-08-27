У Непомнящего есть сомнения, получится ли у Батракова в Лиге чемпионов достойно выступить против ПСЖ и «Барселоны» - другой ритм и темп игры

«Конечно, без сомнения, для Батракова матчи с ПСЖ и «Барселоной» будут серьёзной проверкой. Сомневаюсь, что Алексею удастся быстро адаптироваться - нужно время, - прокомментировал результат жеребьевки общего тапа клуба Алексея Батракова «Галатасарая» известный российский тренер Валерий Непомнящий.
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