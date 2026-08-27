Спорт Уик-Энд
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт Уик-Энд

14 подписчиков

У Непомнящего есть сомнения, получится ли у Батракова в Лиге чемпионов достойно выступить против ПСЖ и «Барселоны» - другой ритм и темп игры

У Непомнящего есть сомнения, получится ли у Батракова в Лиге чемпионов достойно выступить против ПСЖ и «Барселоны» - другой ритм и темп игры

«Конечно, без сомнения, для Батракова матчи с ПСЖ и «Барселоной» будут серьёзной проверкой. Сомневаюсь, что Алексею удастся быстро адаптироваться - нужно время, - прокомментировал результат жеребьевки общего тапа клуба Алексея Батракова «Галатасарая» известный российский тренер Валерий Непомнящий.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии