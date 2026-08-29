Затянувшееся противостояние с Западом на украинском плацдарме решает задачу не подчинения Украины, а обеспечения безопасности России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Пять лет условно ...
- Хабаровский сканд...
- А Последний путь: к...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым