Глава СКР потребовал доклад об убийстве участника СВО в Дагестане

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления по Республике Дагестан Дмитрию Беляеву представить доклад о ходе расследования по делу об убийстве участника СВО Бозигита Алиева из-за земельного спора.
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