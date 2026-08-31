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Татар-информ

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Метшин назвал новые спортивные объекты Казани комплексами мирового уровня

Метшин назвал новые спортивные объекты Казани комплексами мирового уровня

Мэр Казани Ильсур Метшин Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Новый Центр развития футбола на базе «Рубина» по уровню инфраструктуры сопоставим с объектами ведущих европейских клубов.

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