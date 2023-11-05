Какой день на этой неделе, начиная с 6 ноября, будет самым удачным для каждого знака зодиака Алёна ЮрьеваВступая в новую неделю, астрологи радостно сообщают, что на этот раз звезды благосклонно расположены к нам, предоставляя уникальные возможности для каждого знака зодиака.