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Татар-информ

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В Мамадыше на фестивале труда и доблести чествовали жителей района

В Мамадыше на фестивале труда и доблести чествовали жителей района

​​​​​​​Фото предоставлено Гулиной Гильмуллиной В Мамадыше прошел фестиваль труда и доблести, одним из главных событий которого стало чествование жителей за многолетний труд и вклад в развитие района.

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