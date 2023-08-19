Военное обозрение

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Когда и как реально родилась Морская авиация России

Когда и как реально родилась Морская авиация России

Воистину, в своеобразные мы времена живем, уважаемые читатели. С одной стороны, у нас просто океан информации, с другой – делания в нем плавать нет никакого.

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