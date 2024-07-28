Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Когда Германия поумнеет?

Когда Германия поумнеет?

Сенсацию подвезли. Даже две: Великобритания намерена заключить с Евросоюзом полноценный военный пакт, но сначала в полной мере восстановить прежние всеобъемлющие отношения с Германией «как при бабушке» (фрау канцлерин Меркель), то есть – вернуться к статус-кво периода «до Brexit».

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