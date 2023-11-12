К 70-летнему юбилею творца: в Евпатории открыли фотовыставку на стихи поэта Сергея Овчаренко

В преддверии 70-летия крымского поэта, лауреата Государственной премии РК, члена правления республиканской организации Союза писателей России Сергея Овчаренко в Евпатории в Доме молодёжи открыли фотовыставку «Города прекрасней нет для меня.
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