Минздрав Египта: более 4 тыс человек прибыли в Египет из Газы с начала эскалации

Руководитель министерства здравоохранения и народонаселения Египта Халед Абдель Гаффар заявил, что более четырех тысяч человек перешли на территорию Египта из палестинского сектора Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах" с начала очередной эскалации 7 октября палестино-израильского конфликта.
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