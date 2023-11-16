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Минздрав Египта: более 4 тыс человек прибыли в Египет из Газы с начала эскалации

Минздрав Египта: более 4 тыс человек прибыли в Египет из Газы с начала эскалации

Руководитель министерства здравоохранения и народонаселения Египта Халед Абдель Гаффар заявил, что более четырех тысяч человек перешли на территорию Египта из палестинского сектора Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах" с начала очередной эскалации 7 октября палестино-израильского конфликта.

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