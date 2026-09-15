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Китай догоняет гигантов памяти NAND и DRAM без EUV-литографии: YMTC и CXMT отстают от Samsung и SK hynix всего на год-два

Китай догоняет гигантов памяти NAND и DRAM без EUV-литографии: YMTC и CXMT отстают от Samsung и SK hynix всего на год-два

Через пару лет Китай будет выпускать около миллиона пластин ежемесячно Китайские производители памяти стремительно сокращают технологическое отставание от мировых лидеров.

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