Китай догоняет гигантов памяти NAND и DRAM без EUV-литографии: YMTC и CXMT отстают от Samsung и SK hynix всего на год-два

Через пару лет Китай будет выпускать около миллиона пластин ежемесячно Китайские производители памяти стремительно сокращают технологическое отставание от мировых лидеров.
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