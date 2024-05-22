Сумы остались без электричества на фоне сообщений о взрывах

В ночь на среду, 22 мая, в украинском городе Сумы произошло полное отключение электроэнергии. Ранее власти этого населенного пункта заявляли о взрывах в городе, сообщает РБК со ссылкой на главу местной областной администрации Алексея Дрозденко.
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