Сумы остались без электричества на фоне сообщений о взрывах

В ночь на среду, 22 мая, в украинском городе Сумы произошло полное отключение электроэнергии. Ранее власти этого населенного пункта заявляли о взрывах в городе, сообщает РБК со ссылкой на главу местной областной администрации Алексея Дрозденко.