Новый тренд — словно культовый суслик, которого никто не видит, а он есть

16-17 марта текущего года средства массовой информации всех уровней Московской области массово информировали целевую аудиторию о том, что ряд православных монастырей Московской области и некоторых соседних регионов готовы принять всех желающих граждан в рамках «монашества».
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