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Царьград

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Сварщики со всей России борются за 1 миллион рублей в Перми

Сварщики со всей России борются за 1 миллион рублей в Перми

22 сентября в Перми стартовал федеральный этап конкурса "Лучший по профессии" в номинации "Сварщик". Участие принимают 58 конкурсантов из более чем 50 регионов России.

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